Sora: scoperto con l’eroina in casa, tenta di buttarla nel wc. Pusher in manette (Di martedì 7 luglio 2020) Ancora lotta serrata allo spaccio in tutta la Ciociaria. Nella giornata di ieri, i carabinieri sono stati impegnati in un’operazione a Sora, dove un 50enne è stato tratto in arresto per “spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti. I militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, coadiuvati da un Carabiniere in servizio presso la Stazione Belluno, tutti liberi dal servizio, sono riusciti a risalire allo spacciatore ‘grazie’ ad un cliente. Difatti, hanno notato un 26enne del luogo, noto assuntore di sostanze stupefacenti, uscire dall’abitazione dell’arrestato con atteggiamento sospetto. Il giovane, immediatamente controllato e sottoposto a perquisizione, è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Sora: scoperto con l’eroina in casa, tenta di buttarla nel wc. Pusher in manette - TG24info : ULTIM'ORA #Sora - E' un sorano il paziente #Positivo scoperto al Pronto Soccorso del SS. Trinità -… - lolimez : I WAS TODAY'S YEARS OLD QUANDO HO SCOPERTO CHE LA VOCE GIAPPONESE DI SORA IN KINGDOM HEARTS È QUELLA DI SUGAWARA DI HAIKYUU -

Ultime Notizie dalla rete : Sora scoperto Scoperto con la droga in casa, tenta di buttarla nel wc dopo l’irruzione dei carabinieri FrosinoneToday Spaccio di droga, scoperta una banda di albanesi: quattro arresti

È in corso dalle prime ore della mattinata una operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Sora che stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribuna ...

Stella muore a 18 anni in un incidente: i compagni di classe discutono la maturità al posto suo

Sette studenti del liceo classico Vincenzo Simoncelli di Sora discuteranno l’esame di maturità al posto di Stella Tatangelo, la diciottenne morta in un incidente stradale ad Arpino ad agosto 2019. Un ...

È in corso dalle prime ore della mattinata una operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Sora che stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribuna ...Sette studenti del liceo classico Vincenzo Simoncelli di Sora discuteranno l’esame di maturità al posto di Stella Tatangelo, la diciottenne morta in un incidente stradale ad Arpino ad agosto 2019. Un ...