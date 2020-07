Sondaggi elettorali SWG, in discesa sia il PD che il Movimento 5 Stelle (Di martedì 7 luglio 2020) Sondaggi elettorali SWG, in discesa sia il PD che il Movimento 5 Stelle Non è tata una settimana positiva per i due principali partiti della maggioranza, questa, almeno secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG, che vedono entrambi in discesa, seppure non di molto. In tutti e due i casi il calo è dello 0,3%, e se il M5S scende così al 15,7%, il PD scivola al 20%. Segui Termometro Politico su Google News Nella maggioranza giù di un decimale anche Italia Viva, ora al 2,9%, superata dai rivali di Azione, che crescono di tre decimali e vanno al 3,2%. Solo Sinistra/MdP ha da festeggiare un incremento che la porta dal 3,5% al 3,8%, uno dei risultati migliori degli ultimi mesi. Nel complesso la maggioranza lascia sul terreno lo 0,4%, mentre il centrodestra cresce di uno 0,2%, grazie alla stabilità al 26,6% della Lega, e all’aumento delle sue ... Leggi su termometropolitico

fanpage : Debutta nei sondaggi il partito di Paragone: Italexit non va oltre l'1,3% dei voti - fanpage : Sondaggi elettorali, Azione scavalca Italia Viva: Calenda torna davanti a Renzi - Massimo10489625 : ???? PER CHI NON CREDE PIÙ IN QUESTA #UE ADESSO C'È L'ALTERNATIVA #Paragone CHE È SUBITO QUOTATO PIÙ DEL PARTITO DI… - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali Winpoll: ?? La gestione dell’emergenza Covid-19 ha rafforzato il consenso del gov… - mickycaruso : RT @fanpage: Debutta nei sondaggi il partito di Paragone: Italexit non va oltre l'1,3% dei voti -