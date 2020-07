"Sei mesi di corna". Alessandro e Sofia, dramma a Temptation island: il disastro al falò, davanti alle telecamere (Di martedì 7 luglio 2020) Ingrediente segreto: le corna. A Temptation island succede di tutto. Dopo l'addio al programma di Ciavy e Valeria, arriva pure la crisi tra Alessandro e Sofia. Alla base, secondo una tremenda spifferata, ci sarebbero i tradimenti durati per sei mesi. Alessandro sbotta. Dice: “corna per sei mesi, è scappata due-tre volte. Deve dirmelo in faccia che sono stato io a tradirla, senza farmi passare da mer***a. Il mio sarebbe un amore malato? Lei fino ad agosto ha fatto come voleva. Non mi fa passare da bugiardo dopo che l'ho perdonata”. Giovedì ci sarà il falò di confronto tra Alessandro e Sofia. Attesissimo. Un incontro di fuoco, è proprio il caso di dire. “Abbiamo due figli e un buon rapporto”, raccontava solo qualche giorno fa Alessandro alla tentatrice Beatrice. E Sofia in lacrime - nell'altro ... Leggi su liberoquotidiano

espressonline : ++ Condannati a 5 anni e sei mesi i fascisti che hanno aggredito i giornalisti dell'Espresso ++ - Fontana3Lorenzo : Rispetto a quando Salvini era al Viminale gli sbarchi, negli ultimi sei mesi, sono aumentati del 162%. E l'ong Sea… - espressonline : Giovani e anziani, pensionati e precari, Italiani e stranieri. Sei mesi fa non avrebbero mai pensato di chiedere ci… - Ieonardvargas : io ho preso un 30 studiando letteralmente un giorno per la facilità della materia che mi esce bene, un 23 in un esa… - urbansqr : RT @FTriulza: Il #27luglio arriva “Bootcamp Hack&Go!' primo step per partecipare all'hackathon per #giovani innovatori su #5G, #IoT e #Smar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei mesi Sei mesi di coronavirus, Nature: ecco i cinque misteri che gli scienziati stanno ancora cercando di risolvere La Stampa Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

Coronavirus, l’Italia al centro: due vaccini saranno completati a Frosinone

Tutte saranno pronte, ha aggiunto Wittum, entro i primi mesi del 2021. A decidere come avverrà la distribuzione, però, non sarà l’AstraZeneca, bensì i Paesi che stanno finanziando il vaccino: Italia, ...

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...Tutte saranno pronte, ha aggiunto Wittum, entro i primi mesi del 2021. A decidere come avverrà la distribuzione, però, non sarà l’AstraZeneca, bensì i Paesi che stanno finanziando il vaccino: Italia, ...