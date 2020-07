Sabino Cassese sul decreto Semplificazioni: "Fatto poco e fatto male" (Di martedì 7 luglio 2020) Professor Sabino Cassese, il decreto Semplificazioni ha avuto il via libera al termine dell’ennesimo consiglio dei ministri notturno con la formula “salvo intese”. E’ il bicchiere mezzo pieno o piuttosto una scatola vuota, una bandierina che il premier vuole giocarsi nel giro di incontri europei che comincia oggi? Si è fatto il meno possibile, sul maggior numero di materie, e quel poco è stato fatto male. Se si fossero messe insieme le proposte maturate a Palazzo Vidoni in questi anni si sarebbe fatto meglio. Il decreto legge Semplificazioni è poi divenuto una nuova norma omnibus, su cui sono saliti tutti, per approfittare della decretazione d’urgenza. Se si rispettassero le leggi, ciò non dovrebbe essere possibile, perché i contenuti dei decreti legge non possono essere così eterogenei. Nel merito cosa ne ... Leggi su huffingtonpost

Il decreto semplificazioni, la «madre di tutte le riforme» come la chiama Giuseppe Conte, è un parto difficile. La prova: il mese abbondante di rinvii e il fatto che fino all’ultimo momento, fino a po ...

