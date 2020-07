"Raddrizziamo i torti". Video-choc del principe Harry, sfregio in mondovisione alla Regina: Meghan fa di lui ciò che vuole (Di martedì 7 luglio 2020) Ormai Meghan Markle ha completamente preso il controllo della mente del principe Harry, per quanto dicono che quest'ultimo sia tormentato dopo aver capito che ormai la distanza con la sua famiglia è siderale e, forse, incolmabile. L'ultimo capitolo è clamoroso. In un Video girato dalla residenza di Los Angeles, il principe ha attaccato il Commonwealth, affermando che è arrivato il momento di "riconoscere il passato, anche quando è spiacevole. Dobbiamo raddrizzare i torti". Dunque Meghan Markle ha affermato che "è arrivato il momento di fare i conti con gli errori di ieri". Parole che avrebbero sconvolto la Regina Elisabetta: i tabloid riferiscono che la Sovrana avrebbe preso malissimo questo Video, parole-choc che arrivano da un membro della famiglia reale, quale Harry tecnicamente ancora è. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Raddrizziamo torti Riapertura scuole: Azzolina propone divisori in plexiglas e visiere atuttonotizie Principe Harry, il video-choc: "Raddrizzare i torti". Sfregio alla Regina Elisabetta, la regia di Meghan Markle

Ormai Meghan Markle ha completamente preso il controllo della mente del principe Harry, per quanto dicono che quest'ultimo sia tormentato dopo aver capito che ormai la distanza con la sua famiglia è s ...

Ormai Meghan Markle ha completamente preso il controllo della mente del principe Harry, per quanto dicono che quest'ultimo sia tormentato dopo aver capito che ormai la distanza con la sua famiglia è s ...