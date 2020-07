Queen Extravaganza: tribute band dei Queen a Jesolo. 27 febbraio 2021 (Di martedì 7 luglio 2020) I Queen Extravaganza, l’unica tribute band ufficiale dei Queen,prodotta nientemeno che da Roger Taylor e Brian May, aggiunge una data italiana al suo tour 2021: oltre ai concerti di Milano e Firenze, la formazione sarà straordinariamente al PalaInvent di Jesolo (VE) il prossimo sabato 27 febbraio, per un travolgente concerto. I biglietti per l’evento (inizio alle 21.00), organizzato da Zenit srl in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono già disponibili online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito. Info e punti autorizzati su www.azalea.it . I Queen Extravaganza sono un collettivo di musicisti di grande talento scelti personalmente da Roger Taylor e Brian May. Dal primo tour del 2012, la band è ... Leggi su udine20

barleyofficial : ?? @QueenExtrava ?? la tribute band ufficiale dei @QueenWillRock prodotta da @OfficialRMT e @DrBrianMay, aggiunge u… -

Ultime Notizie dalla rete : Queen Extravaganza Le brevi di oggi, 7 luglio: Tones on the Stones, Le Vibrazioni, Queen Extravaganza Rockol.it