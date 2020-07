Platinette all’attacco contro i LGTB: liberalizzare l’offesa (Di martedì 7 luglio 2020) Platinette si scaglia contro i LGTB. Mauro Coruzzi critica le troppe lamentele della comunità e denigra la legge contro l’omofobia: liberalizzare l’offesa contro tutti Platinette all’attacco, come spesso gli accade. Mauro Coruzzi ha fatto nuovamente parlare di sé, e non per le sue esibizioni in uno studio tv quanto per le sue dichiarazioni. L’uomo si è scagliato contro la comunità LGTB, definita troppo lagnosa per poi affermare la sua contrarietà ad una legge contro l’omotransfobia. Platinette, di fatto, chiede di liberalizzare l’insulto, vuole una società dove è possibile dare del “finocchio” ad un uomo senza alcun problema. Un attacco vero e proprio anche alle unioni civili, con Coruzzi che ha mostrato la sua contrarietà assoluta alle famiglie arcobaleno. Dichiarazioni – come ... Leggi su bloglive

