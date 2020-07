No, questa foto non mostra un donna che era stata «assalita da George Floyd» (Di martedì 7 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 6 luglio su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una donna con il volto tumefatto. La foto è accompagnata da un testo scritto da chi ha diffuso il contenuto in cui si sostiene che si tratterebbe di Aracely Henriquez, la donna che «durante un’intrusione domestica» sarebbe stata «assalita da George Floyd», afroamericano morto lo scorso 25 maggio negli Stati Uniti d’America durante un violento arresto da parte della polizia. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra il volto di una donna di nome Aracely Henriquez e non è ... Leggi su facta.news

