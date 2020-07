Nintendo e gli abusi sessuali di alcuni pro player di Smash Bros: la compagnia si fa sentire (Di martedì 7 luglio 2020) La settimana scorsa vi avevamo riportato la notizia sullo scandalo avvenuto all'interno della community di Smash Bros., dove alcune persone hanno affermato di essere state abusate sessualmente quando erano minorenni da parte di alcuni pro-player.Ora, Nintendo si è fatta sentire attraverso una dichiarazione in cui condanna i gesti: "Siamo profondamente turbati dalle accuse sollevate contro alcuni membri della comunità di gioco competitiva. Sono assolutamente inammissibili. Vogliamo chiarire che condanniamo tutti gli atti di violenza, molestie e sfruttamento contro chiunque e che stiamo con le vittime". Nintendo non è normalmente l'organizzatore di tali tornei, ma sono spesso organizzati dalla stessa community di fan, tuttavia la società ha voluto comunque rilasciare una dichiarazione.Oltre a questo anche l'EVO Online è stato annullato dopo che il ... Leggi su eurogamer

