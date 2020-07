Nastri d’Argento 2020: tutti i vincitori (Di martedì 7 luglio 2020) “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo è il miglior film dell’anno secondo il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici. Un film rivelazione che ha iniziato la sua corsa a Berlino vincendo l’Orso per la miglior sceneggiatura. Un favola con protagonisti assoluti i bambini, che conquista ben cinque Nastri d’Argento. A Matteo Garrone e al suo “Pinocchio” vanno invece sei Nastri: tra cui quello come miglior regia e migliore attore non protagonista a Roberto Benigni. Il miglior attore protagonista è Pierfrancesco Favino come Craxi in “Hammamet” mentre migliore attrice è Jasmine Trinca per la “Dea Fortuna” di Ozpeteck, i migliori attori per una commedia sono Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea per “Figli”, che vince anche il nastro come Miglior commedia. Marco D’Amore con ... Leggi su linkiesta

raimovie : Piefrancesco Favino riceve il premio Miglior Attore protagonista per 'Hammamet' di Gianni Amelio… - repubblica : Nastri d'argento, il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio'. Benigni: 'Ennio quanto ci mancherai' [di… - WeCinema : Buon compleanno Lollo! Classe 1927, compie oggi gli anni #GinaLollobrigida, tra le attrici italiane più note al mon… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Dedico questo premio a colui che ha reso squillante il suono dell'Italia nel mondo, nel cielo e nella terra. Il genio… - roxanagibellini : RT @RBcasting: Marco D'Amore, Giulio Pranno, Barbara Chichiarelli, Diodato. Nastri d'Argento 2020. #NastriDArgento #Nastri2020 @nastridarge… -

Ultime Notizie dalla rete : Nastri d’Argento Damiano e Fabio D’Innocenzo: «I ricordi di noi bambini legati al sesso. L’infanzia non ha retropensiero» Corriere della Sera