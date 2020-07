Mourinho vuole Milik, e il Tottenham offre Lucas Moura (Di martedì 7 luglio 2020) Il Tottenham vuole Milik. Ed è disposto a includere Lucas Moura nell’affare. Secondo il Daily Mail Jose Mourinho è “desideroso di assicurarsi un appoggio a Harry Kane, nel suo attacco. Gli Spurs vedono l’attaccante del Napoli anche come un potenziale sostituto nel caso in cui il capitano dell’Inghilterra dovesse lasciare il club in futuro. “Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis – scrive il quotidiano inglese – è un noto ammiratore dell’ala brasiliana, e ha tentato di prenderlo anche l’anno scorso, mossa bloccata dall’allora tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino. La decisione finale spetterà a Milik, ma è probabile che venga trovato un accordo tra Napoli e Tottenham”. L'articolo Mourinho vuole Milik, e il Tottenham offre Lucas Moura ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho vuole Mourinho vuole Milik, e il Tottenham offre Lucas Moura - ilNapolista IlNapolista Tottenham, Mourinho sulla rissa sfiorata tra Son e Lloris: “È stato tutto bellissimo”

La scena del litigio in campo tra i compagni di squadra Son Heung-Min e Hugo Lloris alla fine del primo tempo di Tottenham-Everton ha fatto il giro del mondo. Solo l'intervento dei compagni ha impedit ...

Lloris-Son, rissa in Tottenham-Everton, Mourinho: "È stato bellissimo". VIDEO

