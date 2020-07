Milan-Juve, Sarri: “60 minuti di livello mondiale, poi un blackout. Il risultato della Lazio non c’entra” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di San Siro tra i bianconeri ed il Milan, perso per 4-2 dalla sua squadra. Queste le sue parole a ‘DAZN’: “Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in controllo, abbiamo avuto un blackout totale per quindici minuti, successo anche ad altre squadre. Stiamo facendo bene ed anche stasera. Ci sono momenti difficili con allenamenti ad alte temperature. Un blackout su cui non bisogna pensare perchè tra un paio di giorni abbiamo un’altra partita. In difesa abbiamo sofferto nel momento del blackout, fino al rigore non abbiamo concesso una palla gol. Quando ci sono questi momenti di vuoto non riesci a venirne a capo. Le assenze non c’entrano. Higuain ha fatto quello che poteva fare in questo momento, bene per un tratto di partita ma poi fisiologicamente è ... Leggi su calcioweb.eu

acmilan : A night to savour at the San Siro, read all about it in the match report ?? - Guillaumemp : 61e : Milan-Juve 0-2 62e : Milan- Juve 1-2 66e : Milan-Juve 2-2 67e : Milan-Juve 3-2 ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - ColpogobboYtube : @MileTrecarichi @Valeria23549267 Juve Udinese? Dai, ma non scherziamo ragazze! Il Milan è stra in forma, l'Udinese… - AbouElLoco : RT @Guillaumemp: 61e : Milan-Juve 0-2 62e : Milan- Juve 1-2 66e : Milan-Juve 2-2 67e : Milan-Juve 3-2 ?? -