Milan-Juve è anche Ibrahimovic vs Cristiano Ronaldo: il big match di San Siro passa dai loro piedi (Di martedì 7 luglio 2020) Oltre a mettere di fronte due delle squadre più in forma del campionato nonché tra le più importanti e seguite di tutto il paese, la gara tra il Milan e la Juventus di questa sera vedrà affrontarsi due autentici fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Quello di questa sera sarà un vero e proprio scontro tra titani che metterà di fronte due tra i giocatori più importanti, ammirati e di talento degli ultimi 10 anni a livello mondiale. I numeri in questo senso ci vengono...

