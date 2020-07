Milan, Ibrahimovic sul suo futuro: “I tifosi potrebbero non vedermi più live” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “I tifosi potrebbero non vedermi più live. Che vuol dire? leggete tra le righe”. Al termine di Milan-Juventus 4-2 Zlatan Ibrahimovic chiede di leggere tra le righe rispondendo a una domanda sul suo futuro, lasciando dunque intendere di stare meditando di ritirarsi dopo questa strana stagione in cui ha aiutato comunque i rossoneri a far bene nella seconda parte dell’anno: “Se resto? Vediamo, c’è ancora un mese per divertirmi. Poi ci sono cose che stanno succedendo di cui non siamo in controllo, mi dispiace per i tifosi perché può essere che è l’ultima volta che mi vedono live. Giocare senza tifosi è strano, oggi a San Siro coi tifosi sarebbe stato bello, potevano divertirsi con noi”. Leggi su sportface

