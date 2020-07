Michelle Hunziker e Rovazzi in vacanza insieme a Riccione (Di martedì 7 luglio 2020) Michelle Hunziker dopo essere stata in vacanza in Liguria, ora ha scelto la Romagna. Grandi abbuffate in hotel, scatti al mare, foto in bikini sulla spiaggia e una bella gita in piscina a Riccione per divertirsi sugli scivoli. La Hunziker presenta il suo simpatico gruppo vacanza: oltre alla sua famiglia, ci sono anche Sara Daniele, Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen Rebecca Casiraghi. I siparietti sono imperdibili. “Ecco qua tutto il gruppo vacanze” scherza Michelle mostrando la compagnia di amici con il costume e l’asciugamano pronto per dilettarsi in acqua. “Ma la cosa più bella di questa storia è che Sara Daniele ha paura di andare sugli scivoli… Dai cosa vuoi che sia? Andiamo su quelli dei bambini” dice la Hunziker. “Non ci rovinare la festa” fa da eco il marito Tomaso. Hunziker e Trussardi salgono sul gommone insieme a ... Leggi su people24.myblog

infoitcultura : Michelle Hunziker: «Ero la classica tedesca in vacanza in Romagna. Ora torno qui con Iron Ciapèt» - infoitcultura : Michelle Hunziker si confessa sul quarto figlio - zazoomblog : Michelle Hunziker in “pericolo”? Un fan la avverte: “Non si baciano” - #Michelle #Hunziker #“pericolo”? - LadyNews_ : #ElisabettaGregoraci rivela: 'Per tenermi in forma seguo le dirette di #MichelleHunziker' - Corriere : Michelle Hunziker: «Il mio raduno Iron Ciapèt per le donne, dobbiamo fare squadra» -