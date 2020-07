Michelle Hunziker e la gravidanza, mai sentita la conduttrice parlare così. Cosa sta succedendo (Di martedì 7 luglio 2020) Da quando è arrivata in Italia Michelle Hunziker è stata, spesso suo malgrado, al centro del gossip. Il matrimonio da favola con Eros Ramazzoti prima, la separazione e il nuovo amore trovato in Tomaso Trussardi hanno dato modo di scrivere e parlare parecchio. Ultimamente Michelle Hunziker è sotto la lente di ingrandimento per la gravidanza. Anche se, nell’ultimo periodo era stata attenzionata perché accusata di aver preso di mira il modo di vestire della giornalista Giovanna Botteri. Le due donne non hanno nemmeno avuto bisogno di chiarirsi, visto che la loro telefonata è stata fatta di risate e di riconoscimento di stima reciproca. Ora Michelle pensa alle vacanze e… al quarto figlio? Potrebbe essere questa l’estate giusta per concepire un altro bambino. La conduttrice di Striscia la Notizia non ha mai nascosto il desiderio di ... Leggi su caffeinamagazine

