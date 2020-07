Maldini ammette: “Parlo con Gazidis, ma non so se resterò al Milan” (Di martedì 7 luglio 2020) In casa Milan ci si interroga sul futuro. I rossoneri sono alle prese con l'ennesima rifondazione tecnica, dato il possibile arrivo di Ralf Rangnick. L'innesto del tedesco solleva più di un dubbio sull'eventuale riconferma di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico o all'interno della dirigenza.caption id="attachment 287563" align="alignnone" width="1024" Paolo Maldini (Getty Images)/captionLE PAROLE DI MaldiniLo stesso Maldini commenta le voci sul suo futuro ai microfoni di DAZN: "Questa squadra ha già dimostrato di sentire poco le distrazioni dall'esterno. Le voci degli ultimi giorni non sono nuove, ci hanno fatto il callo. La dimostrazione di serietà di questo gruppo è di alto livello. Non so se avrò un futuro da ambasciatore, vorrei arrivare bene alla fine di questa stagione, perché possiamo ancora raggiungere gli ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Maldini ammette: 'Parlo con Gazidis, ma non so se resterò al Milan' - - un_polle : @stetho83 @p__antonio @scar15385 Ancelotti è una bandiera ma non è inesperto o incapace. Maldini è alla prima esper… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini ammette Maldini: "Donnarumma il migliore al mondo, il Milan deve tenerlo" Goal.com MilanLive.it tutte le News del Milan prima degli altri

Il Milan sfida la Juventus a San Siro, in un match valevole per la 31esima giornata di Serie A. Prima del calcio d’inizio ha parlato il ds dei rossonero Paolo Maldini: “Voci? Questa squadra ha dimostr ...

Ecco chi è Rangnick, il dirigente-tecnico tedesco che prenderà nel Milan il posto di Maldini e Pioli

Il Milan prospetta a Paolo Maldini un ruolo "alla Nedved" (anche da vicepresidente), l’ex azzurro fa finta di pensarci, ma gli amici sostengono che lui non l’ha presa bene e pensa, addirittura, ad un ...

Il Milan sfida la Juventus a San Siro, in un match valevole per la 31esima giornata di Serie A. Prima del calcio d’inizio ha parlato il ds dei rossonero Paolo Maldini: “Voci? Questa squadra ha dimostr ...Il Milan prospetta a Paolo Maldini un ruolo "alla Nedved" (anche da vicepresidente), l’ex azzurro fa finta di pensarci, ma gli amici sostengono che lui non l’ha presa bene e pensa, addirittura, ad un ...