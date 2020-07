Lucifer 5, annunciata la data di uscita (Di martedì 7 luglio 2020) Lucifer 5, annunciata la data di uscita: la quinta stagione della serie sarà disponibile su Netflix dal 21 agosto e già si pensa alla sesta Preparate le valigie (con vestiti leggeri) all’Inferno farà molto caldo: il 21 agosto arriva su Netflix la prima parte della quinta stagione di Lucifer, composta da otto episodi. Anche la seconda parte sarà composta dallo stesso numero di puntate, per… L'articolo Lucifer 5, annunciata la data di uscita Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

L'entusiasmo che ha saputo generare negli ultimi anni non poteva che portare a questo risultato. E ora lo sappiamo con certezza: Lucifer è stata ufficialmente rinnovata da Netflix per una sesta e ulti ...Lucifer 5 sta per approdare su Netflix mentre una serie di nuove informazioni cade a pioggia per l’arrivo di “The Witcher” e lo spin-off “Vis a Vis: El Oasis”. Tra non molto lo zapping compulsivo avrà ...