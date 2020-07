Luana Antonazzo uccisa da sua figlia a Torino: voleva solo riportarla a casa, adesso non ci sono più (Di martedì 7 luglio 2020) Un viaggio per capire che cosa stesse succedendo nella vita e nella testa di Chiara, un viaggio per aiutare sua figlia. Luana Antonazzo è partita da Lecce alla volta di Torino. Lì viveva sua figlia Chiara che stava affrontando un periodo complicato. Era stata licenziata dall’azienda presso la quale lavorava. Mamma Luana sperava di poter riportare sua figlia, che pare già in passato avesse avuto problemi di salute, a casa. La sentiva diversa, ed è per questo che ha scelto di andare da lei. Mai avrebbe potuto immaginare il drammatico epilogo di quel viaggio. Chiara si è sentita forse oppressa dalla figura di sua madre arrivata all’improvviso nella sua vita ? Difficile capire cosa sia passato nella testa della giovane in quelle ore complicate. Una cosa è certa: Chiara non stava bene. Prima che sua madre arrivasse compie una sorta di ... Leggi su ultimenotizieflash

