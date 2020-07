L’elenco delle 130 opere che verranno sbloccate con il dl semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della sua conferenza stampa di oggi, ha annunciato che in seguito al dl semplificazioni verranno sbloccate ben 130 opere pubbliche strategiche per il Paese, un’Italia che ha bisogno di infrastrutture e che dovrà senz’altro migliorare nella loro realizzazione. Per questo motivo, il premier ha fatto un elenco provvisorio e parziale di queste opere pubbliche, dando un’idea della portata del provvedimento, che si chiama Italia Veloce. Italia Veloce, quali sono le 130 opere pubbliche sbloccate Ecco l’elenco di alcune di queste opere pubbliche che verranno sbloccate: Le linee dell’Alta Velocità di rete Salerno-Reggio, la Pa-Ct-Messina già a partire da questa estate, la Pescara-Roma, Pescara-Bari, Genova-Ventimiglia, la Gronda, la Jonica, la Salaria, la Ragusana, l’anello ... Leggi su giornalettismo

