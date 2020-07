L’Apu Old Wild West Udine ha ingaggio Nazzareno Italiano (Di martedì 7 luglio 2020) Nato a Serra San Bruno (in provincia di Vibo Valentia) il 15 luglio 1991, Italiano vanta un curriculum di assoluto rilievo. Dopo le prime esperienze in Veneto con le maglie di Orfeo Padova, Patavium Petrarca e Pallacanestro Rovigo e i trascorsi toscani nell’Use Empoli e negli Angels Santarcangelo, nella stagione 2013-2014 l’ala piccola calabrese di 198 centimetri viene ingaggiata dalla Pallacanestro Piacentina con la quale centra la promozione in Serie A2. Il suo nome ha cominciato a circolare in fretta e nel febbraio del 2015 è arrivata la chiamata della Fortitudo Bologna (allora in Serie B). Con gli emiliani ha conquistato nuovamente l’A2 – e la SuperCoppa LNP -, sfiorando l’A1 e diventando un punto di riferimento per il team allenato dall’attuale coach bianconero Matteo Boniciolli. Dopo tre anni con la “Effe”, Italiano si ... Leggi su udine20

