La raccolta fondi per la realizzazione di un sogno | Giuseppe | “Basterebbero 50 centesimi”

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quanto costa un sogno? Quanto costa la realizzazione di un progetto che si insegue da anni? Forse, basterebbero solo cinquanta centesimi da parte di qualche migliaio di cittadini per salvare un ristornate, per salvare il sogno di Giuseppe Overa. Giuseppe ha 45 anni, una famiglia e un sogno, quello di aprire un ristornate "Donna Matilde" situato in piazza Matilde Serao e così chiamato in onore della donna che meglio di chiunque altro è riuscita a descrivere il ventre di Napoli e la sua gente, quella a cui Giuseppe chiede aiuto. Gli trema la voce e gli si inumidiscono gli occhi mentre registra un video in racconta il suo progetto, una raccolta fondi per salvare il suo locale bloccato dalla pandemia e poter così procedere con i lavori di ristrutturazione inaugurarando quello che sembra un traguardo lontano.

