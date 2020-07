La gaffe di Loredana Bertè su Morricone: lo ricorda con la colonna sonora sbagliata (Di martedì 7 luglio 2020) La gaffe di Loredana Bertè su Morricone è ormai incancellabile nonostante l'artista abbia già provveduto a rimuovere il post incriminato. La Bertè ricorda Ennio Morricone sui social e gli dedica un pensiero subito dopo aver appreso della sua scomparsa. Il grande compositore di colonne sonore per il cinema ha lasciato questa vista ieri, 6 luglio. Dal mondo dello spettacolo, i più sinceri pensieri di affetto per Morricone. Lorenda Bertè non è stata da meno e lo ha voluto celebrare sui social condividendo una celebre colonna sonora di un film famosissimo. Peccato che la colonna sonora in questione non fosse di Morricone! “Voglio ricordare il grandissimo Maestro Ennio Morricone con il ‘suo’ The Godtfather”, è il post di Loredana Bertè su Twitter. La cantante condivide la colonna sonora del ... Leggi su optimagazine

