Io e Lei stasera mercoledì 8 luglio su Rai Movie la storia di un amore da salvare (Di martedì 7 luglio 2020) Io e Lei stasera su Rai Movie mercoledì 8 luglio la commedia romantica con Margherita Buy e Sabrina Ferilli. Trama e Trailer Io e Lei è il film in onda stasera mercoledì 8 luglio su Rai Movie canale 24 del digitale terrestre. Protagoniste due attrici molto amate del cinema italiano come Margherita Buy e Sabrina Ferilli nei panni di una coppia arrivata in un momento in cui prendere una decisione importante. Scritto da Ivan Cotroneo e Francesca Marciano, il film nasce da un’idea della regista Maria Sole Tognazzi che ha voluto ricordare il padre Ugo e restituire la normalità dei sentimenti di una coppia, proprio come ne Il vizietto di Édouard Molinaro. Al cinema il film ha incassato 1,6 milioni di euro. Io e lei la trama del film stasera su Rai Movie Io e Lei è una commedia sentimentale vera e passionale dove si vive grande serenità e ... Leggi su dituttounpop

NekOfficial : Qual è la vostra canzone preferita di “Lei, gli amici e tutto il resto”? Potete rinfrescarvi la memoria stasera con… - ilariadipiazza : @cjmimun Lazio di stasera moscia come lei - MartinaMontague : Non vivo con mia nonna da quando ero adolescente goth spuntoni croci e satana, stasera mi metto una sottana di raso… - santinzaff : Ma che puntata è stasera?quello va al lavoro ubriaco,ce l'ha piccolo,lei che sembra un cartone animato,e poi c'è lo… - JustDesertsRose : [TIK TOK TIME] -

Ultime Notizie dalla rete : Lei stasera Perché "Speed" con Keanu Reeves e Sandra Bullock è il film da vedere stasera in... AMICA - La rivista moda donna Milan-Juventus risultato in diretta 0-1: grandissimo gol di Rabiot

Sul finire del primo tempo Cristiano Ronaldo ha dato spettacolo, con due giocate d'alta scuola, in un'azione bellissima che Higuain ha provato a chiudere da far suo, ma non ha colpito bene il pallone ...

Io e Lei stasera mercoledì 8 luglio su Rai Movie la storia di un amore da salvare

Io e Lei stasera su Rai Movie mercoledì 8 luglio la commedia romantica con Margherita Buy e Sabrina Ferilli. Trama e Trailer Io e Lei è il film in onda stasera mercoledì 8 luglio su Rai Movie canale ...

Sul finire del primo tempo Cristiano Ronaldo ha dato spettacolo, con due giocate d'alta scuola, in un'azione bellissima che Higuain ha provato a chiudere da far suo, ma non ha colpito bene il pallone ...Io e Lei stasera su Rai Movie mercoledì 8 luglio la commedia romantica con Margherita Buy e Sabrina Ferilli. Trama e Trailer Io e Lei è il film in onda stasera mercoledì 8 luglio su Rai Movie canale ...