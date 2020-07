Immigrati in piazza: “Conte esci dal Palazzo e cancella i decreti Salvini” (Di martedì 7 luglio 2020) Manifestazione in piazza San Giovanni a Roma per gli Immigrati capeggiati dall’uomo che si incatenò di fronte Palazzo Chigi. Aboubakar Soumahoro chiede a Conte di “uscire dal Palazzo”. Sabato a Roma non c’era solo il centrodestra a manifestare. C’erano anche quelli che vengono definiti – e si autodefiniscono – ‘invisibili’. Un popolo di Immigrati che chiede a gran voce che gli vengano riconosciuti i diritti di ogni essere umano. “Conte, esci dal Palazzo e vieni in piazza ad ascoltare i problemi della società reale per dare risposte concrete”. È l’appello al presidente del Consiglio di Aboubakar Soumahoro, attivista sociale e sindacale italo-ivoriano, alla manifestazione degli “Stati popolari” in piazza San Giovanni a Roma. E’ stato “Un appuntamento ... Leggi su chenews

