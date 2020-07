“Il principe Harry è andato di nascosto a casa di una donna molto famosa, Meghan Markle su tutte le furie” (Di martedì 7 luglio 2020) Harry va a trovare la cantante Adele a casa sua e Meghan si infuria. Sembra una pochade da cinema erotico anni settanta, ma New Idea, un sito di gossip attivo quotidianamente sui reali inglesi, la lancia come una notizia verificata. Intanto una premessa: Harry e Adele sono amici. Certo, non dovete subito pensare agli strali sull’impossibilità dell’amicizia tra uomo e donna di Billy Cristal in Harry ti presento Sally. Ma apparentemente il legame tra il Duca del Sussex e la cantante inglese, appena uscita da una dieta speciale che le ha fatto perdere più di 40 chili, non ha nulla di malizioso e risale a un po’ di tempo fa. Altro dettaglio importante: Adele possiede due case a Beverly Hills. Due case abbastanza vicine tanto che un annetto fa diverse testate inglesi sostennero che la cantante avrebbe voluto congiungerle con un tunnel sotterraneo. Detto ... Leggi su ilfattoquotidiano

robersperanza : A Casal di Principe, alla casa Don Peppino Diana. Non dobbiamo dimenticare mai che c’è chi ha pagato con la vita la… - repubblica : Arabia Saudita, il principe twitta la foto della Guardia Reale donna: 'Un'immagine bella e importante' - sky0fstars : Fidanzato: Sky, principe di Eraklyon Pixie: Lockette, pixie delle Soglie Polvere di fata: essenza di Pyros Charmix:… - FQMagazineit : “Il principe Harry è andato di nascosto a casa di una donna molto famosa, Meghan Markle su tutte le furie” - nikhogws : @talberthogws sono io che faccio ste cose, ao, lo tratto come un principe sonno il sottone but i'm the big spoon . -

Ultime Notizie dalla rete : “Il principe Mimmo Talarico candidato a sindaco di Rende Cosenza Informa