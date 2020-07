Giovani, risorse da sfruttare ma non stabilizzare. E anche dopo il Covid il Governo li ignora (Di martedì 7 luglio 2020) Decreto Rilancio, che fine hanno fatto i Giovani? Dimenticati Fantasmi. Sono quei ragazzi che erano in procinto di affacciarsi al mondo del lavoro, che avevano uno stage attivo poi cancellato, studenti universitari in attesa di iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Sono tra le vittime economiche del Covid-19, con in più lo stigma di essere stati dipinti come untori, la cui unica ragion d’essere sarebbero stati l’aperitivo e la movida. I capri espiatori perfetti di una situazione fuori controllo. I Giovani sono però più di questo, sono studenti, lavoratori, volontari, impegnati nell’indifferenza generale a farsi spazio in una società che li considera come risorse da sfruttare, ma non stabilizzare. Eppure ce ne siamo dimenticati, lasciandoli da soli al loro destino. Non abbiamo più avuto traccia nel dibattito pubblico e nelle ... Leggi su tpi

nabla79 : @il_Malpensante @fabbricainter @gimmocezza @KevinMoreschi 2-Ma se diamo un po' di tempo e abbiamo un po' di pazienz… - VoxEuropIT : 'Abbiamo un'opportunità storica per ricostruire un #Ue post-#Covi19 che sia sostenibile e solidale, e un dovere ver… - giuliog : RT @RaiNews: Elisabetta Nigris (Università Bicocca Milano) a Post #Covid19: Si Può Fare!, 'E' necessario immettere docenti giovani e prepar… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Primavera, l'allenatore Troise: 'Juwara è un ragazzo pieno di risorse, bisogna imparare a puntare di più sui… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Primavera, l'allenatore Troise: 'Juwara è un ragazzo pieno di risorse, bisogna imparare a puntare di più sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani risorse Disabilità: dalla Regione 8 milioni per i progetti di vita indipendente IlGiunco.net Notizie dalla Giunta

"Successo di partecipazione a progetti nonostante crisi Convid" Udine, 7 lug - È stata molto "ampia e positiva" la partecipazione ai bandi scaduti a giugno per due misure del Programma di Sviluppo Rur ...

Rivoli, per l'estate due piazze diventano spiagge (con campo da volley e ciringuito)

La spiaggia a Rivoli è un concetto per dimostrare che è una città piena di risorse. Intorno alla spiaggia ... una per i più piccoli e una per i giovani, attrezzata con un campo da beach ...

"Successo di partecipazione a progetti nonostante crisi Convid" Udine, 7 lug - È stata molto "ampia e positiva" la partecipazione ai bandi scaduti a giugno per due misure del Programma di Sviluppo Rur ...La spiaggia a Rivoli è un concetto per dimostrare che è una città piena di risorse. Intorno alla spiaggia ... una per i più piccoli e una per i giovani, attrezzata con un campo da beach ...