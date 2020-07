Fauci: con il vaccino durata limitata dell’immunità. Serviranno “potenziatori” e richiami (Di martedì 7 luglio 2020) La protezione di qualsiasi potenziale vaccino contro il coronavirus potrebbe essere di breve durata e potrebbe richiedere un potenziatore per prolungare la protezione, ha dichiarato lunedì il consigliere per la salute della Casa Bianca Dr. Anthony Fauci. Mentre diverse aziende si avvicinano al traguardo di un potenziale vaccino per il virus, il ruolo degli anticorpi assume un significato ancora maggiore in quanto potrebbe determinare quanto bene funziona un vaccino e con quale frequenza qualcuno potrebbe aver bisogno di riceverlo, o effettuare un richiamo, per prolungare la protezione. In risposta a una domanda su quanto a lungo gli anticorpi potrebbero offrire una certa protezione contro le infezioni, Fauci ha detto lunedì “non lo sappiamo”. “Supponiamo che ci sia un certo grado di protezione, ma dobbiamo presumere che sarà ... Leggi su databaseitalia

