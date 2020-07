Ennio Morricone, ecco il suo necrologio: “A mia moglie l’addio più doloroso” (Di martedì 7 luglio 2020) Ennio Morricone: prima di morire, il Maestro aveva scritto il suo necrologio (pubblicato quest’oggi sui quotidiani). L’ultimo brano è dedicato alle 43 vittime del Ponte Morandi. L’Italia e il mondo intero stanno celebrando in queste ore il grande Ennio Morricone, il Maestro eccellenza delle colonne sonore cinematografiche morto all’età di 91 anni in una clinica romana, dove era ricoverato per le conseguenze di una caduta, nella quale si era rotto il femore. Prima di morire, il Maestro ha però voluto scrivere di suo pugno un necrologio per annunciare la sua scomparsa. Il testo (pubblicato oggi sui principali quotidiani, come annunciato dall’amico e legale della sua famiglia, Giorgio Assumma) inizia così: “Io Ennio Morricone sono morto”. Un testo col quale il Maestro abbraccia figli e nipoti (“Spero ... Leggi su 2anews

