Duffy contro Netflix per “365 giorni”: “Irresponsabile, rende erotico il traffico sessuale e il rapimento”. La replica (Di martedì 7 luglio 2020) Quelli di Netflix sono degli “irresponsabili”. L’indignazione e la rabbia della cantante gallese Duffy contro la piattaforma streaming è stata formalizzata in una lettera aperta dove l’autrice di Mercy li ha esortati a togliere dal listino il film polacco 365 giorni. Un’uscita che Duffy ha definito “irresponsabile” in quanto “rende fascinosa la realtà brutale del traffico sessuale, del rapimento e dello stupro”. “Non mi piace essere in questa posizione, ma la virtù della mia sofferenza mi obbliga a farlo, a causa di un’esperienza violenta che ho sopportato, simile a quella che Netflix ha scelto di presentare come erotismo per adulti”, – ha spiegato la cantante nella lettera pubblica. Duffy ha poi sottolineato come 365 giorni “non dovrebbe passare in nessun modo per ... Leggi su ilfattoquotidiano

