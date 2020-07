**Dl semplificazioni: Crimi, 'c'è aumento a Vigili fuoco, Lega lo aveva fatto saltare'** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Ricordate la norma che distribuiva i 165 milioni di euro per l'aumento degli stipendi dei Vigili del fuoco, che la Lega ha fatto saltare? Siamo riusciti ad inserirla nel decreto semplificazioni. avevamo promesso che l'avremmo fatto con il primo provvedimento utile, e così è stato". Lo annuncia su Twitter il capo politico del M5S, Vito Crimi. Leggi su iltempo

