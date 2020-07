Dl semplificazioni, Conte: “Via libera a 130 opere strategiche, ma non ci sarà spazio per la criminalità” (Di martedì 7 luglio 2020) Sono 130 le opere prioritarie per l’Italia, inserite in “Italia veloce”, il piano di investimenti per il rilancio dell’economia messo a punto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che affianca il dl semplificazioni e il Piano nazionale di riforma approvati dal Consiglio dei ministri nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Le opere pubbliche per l’Italia post-Covid Si va dai porti alle direttrici ferroviarie (come il nodo di Genova, il Terzo Valico di Giovi, la Pontremolese e la Palermo-Catania-Messina) fino agli aeroporti, alle città metropolitane e alle strade e autostrade (come la Pedemontana lombarda, il potenziamento a 4 corsie della Salaria, la Salerno-Potenza-Bari). Tra le opere strategiche citate dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ci sono “la Salerno-Reggio Calabria, la ... Leggi su tpi

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Buco nel decreto ri… - TgLa7 : Dl #Semplificazioni, Conte: alta velocita' Pa-Ct-Messina da quest'estate - TgLa7 : dl #semplificazioni, Conte: Tra le 130 opere strategiche ci sono 'la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Me… - LuciaLaVita1 : RT @enniogiannascol: Dl Semplificazioni, Conte: 'Trampolino di lancio per il Paese, faremo partire 130 opere. Ma nessuno spazio alla crimin… - paolorm2012 : RT @CretellaRoberta: Decreto Semplificazioni: Conte, ok a 130 opere strategiche. Trampolino di lancio per il Paese: Dl semplificazioni velo… -