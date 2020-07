Dal 2021 il Napoli in ritiro sia a Dimaro sia a Castel di Sangro (Di martedì 7 luglio 2020) È oramai certo che il Napoli svolgerà il ritiro pre campionato a Castel di Sangro in questa stagione, come ha annunciato la Regione Abruzzo nelle scorse ore. Non sono ancora certe le date del ritiro azzurro che dipenderanno dai risultati in Champions, ma quello che è certo è che l’accordo non sarà solo per quest’anno. Si parla infatti di 6 anni, rinnovabili con altri 6, che porterebbero la squadra del Napoli a svolgere il ritiro in Abruzzo. Ma, secondo quanto riporta TuttoNapoli, quello a Castel di Sangro sarebbe solo una parte del ritiro del Napoli. Verrebbe infatti confermato anche il ritiro in Trentino a Dimaro che si svolgerebbe nel consueto periodo di luglio, mentre quello in Abruzzo sostituirebbe il lavoro svolto dalla squadra a Castel Volturno. Considerando che con il ritiro a Castel di Sangro il calcio Napoli percepirà ... Leggi su ilnapolista

