Costantino Della Gherardesca parla di soldi e di quanto guadagna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Blogger, scrittore di libri, opinionista tv, conduttore ed anche concorrente di reality e talent show sia in televisione (Pechino Express e Ballando con le Stelle) sia on deman (Celebrity Hunted: Caccia all'uomo): Costantino Della Gherardesca è davvero un artista versatile nonché uno stakanovista e – intervistato da RivistaStudio.com – ha parlato di soldi e dei propri guadagni. "Se mi porta qualche vantaggio essere nobile? Ormai non conta un caz*o, i veri nobili, dalla rivoluzione industriale in avanti, sono le famiglie degli industriali, quindi gli Agnelli, i Moratti e quelli lì. … Il mio piano è guadagnare il più possibile e il prima possibile per poi andarmene a fare in culo in India o in Marocco". E per "guadagnare il più possibile il prima possibile" ha anche pubblicato un libro, La ...

