Come cambiano gli appalti (per un anno): massimo 4 mesi per scegliere l’impresa, anche sopra 5 milioni possibile procedura senza gara (Di martedì 7 luglio 2020) È il primo articolo dei 48 che riempono le 96 pagine del decreto Semplificazioni, approvato “salvo intese” dal consiglio dei ministri. Lì è prevista la stretta sui tempi per “l’aggiudicazione e l’individuazione definitiva del contraente”: massimo due mesi per scegliere l’impresa che eseguirà l’opera nel caso di affidamento diretto, diventano quattro quando si tratta di una procedura negoziata. È una delle principali novità della nuova disciplina sugli appalti introdotta in via transitoria fino al 31 luglio 2021. Norme in deroga al Codice dei contratti pubblici introdotte per “far fronte alle ricadute economiche negative” dell’emergenza coronavirus. O per dirla con le parole del premier Giuseppe Conte, “una strada a scorrimento veloce”, grazie alla quale le stazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dl Semplificazioni, ok dal CDM salvo intese. Come cambiano gli appalti

Dopo un lungo negoziato notturno, alle 4.30 di questa mattina il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera “salvo intese” al dl Semplificazioni che, in buona sostanza, sospende per un anno parte de ...

