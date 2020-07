Avellino, esonerato Capuano: il comunicato ufficiale (Di martedì 7 luglio 2020) Arriva l’ufficialità da parte dell’Avellino riguardo le sorti dell’allenatore Ezio Capuano. Il club biancoverde ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui dichiara di aver esonerato il tecnico: “L’Us Avellino comunica di aver sollevato mister Ezio Capuano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club intende ringraziare il mister per l’attività sin qui svolta e gli augura le migliori fortune umane e professionali”. Leggi su sportface

MercoglianoNews : US Avellino, ufficiale: esonerato mister Capuano - - sportface2016 : #Avellino, il club comunica 'di aver sollevato mister Ezio #Capuano dall'incarico di allenatore della prima squadra' - alaimotmw : #Ignoffo a #TMW: “#Napoli, bravo #Gattuso: ambiente compatto. #Benevento, la A era il sogno dal 2008. #Vigorito, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino esonerato

TuttoAvellino.it

Il ritorno di Massimo Rastelli in Serie B sta prendendo sempre più quota, l’ex allenatore di Avellino e Cremonese apre al ritorno: le ultime. Nel futuro di Massimo Rastelli potrebbe esserci di nuovo l ...I tempi per sciogliere la riserva sulla conferma o meno di Salvatore Di Somma e Eziolino Capuano non saranno brevissimi. In società si preferisce ponderare bene qualsiasi mossa e valutare qualsiasi pi ...