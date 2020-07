Ascolti tv lunedì 6 luglio 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Un lunedì segnato dalla scomparsa di Ennio Morricone, ricordato dalle principali reti tv. Prime Time Su Rai 1 Il giovane Montalbano - Sette lunedì in replica ha registrato 3.894.000 telespettatori, share 20.5%. Su Rai 2 Made in Sud, quarta puntata, ha registrato 1.577.000 telespettatori, share 8.3%. Su Rai 3 Il film C'era una volta in America ha registrato 1.392.000 telespettatori, share 8.1% Su Canale 5 Il film Baaria ha registrato un netto di 1.383.000 telespettatori, share 8.3%. Su Italia 1 Le Iene Show - Speciale Chico Forti ha registrato un netto di 952.000 telespettatori, share 6.2%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato un netto di 1.025.000 telespettatori, share 6.4%. Su La7 Il film Mission ha registrato 418.000 telespettatori, share 2.3%. Su Tv8 Gangs of London è stato visto da 206.000 telespettatori, share ... Leggi su blogo

