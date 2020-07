Antonella Clerici, il nuovo programma ufficiale: nome e orario (Di martedì 7 luglio 2020) Che sarebbe stata Antonella Clerici a prendere il posto dell’ormai ex stella di La Prova del Cuoco Elisa Isoardi era ormai noto da tempo; la conduttrice è stata eletta a erede designata della collega, che in questi giorni ha definitivamente salutato il pubblico al termine della sua avventura con lo storico cooking show. La Prova del Cuoco sembra infatti essere andato definitivamente in pensione, chiudendo così un’avventura a suo modo storica. A succedergli nel palinsesto di mezzogiorno sarà la stessa conduttrice che per decenni lo portò al successo, con un programma tutto nuovo. Non sarà “La Casa nel Bosco” a sostituire La Prova del Cuoco: Antonella Clerici si prepara a tornare con un nuovo show, per la prima volta svelato nel dettaglio Inizialmente, l’idea principale per il ritorno in tv di Antonella Clerici era quello di ... Leggi su velvetgossip

