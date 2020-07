Virtus Avellino, Annino Cucciniello è il nuovo direttore generale (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – Annino Cucciniello è il nuovo direttore generale della Virtus Avellino. Sarà lui a raccogliere la pesante eredità di Lello Mallardo, promosso alla segreteria generale, ruolo apicale nello scacchiere del club bianconeroverde, sia per la Prima squadra ché per il Settore giovanile. Annino Cucciniello, artefice della storica promozione del San Tommaso in Serie D, si rimette in discussione, dopo gli anni vissuti intensamente alle porte di Avellino, e lo fa scegliendo “la casa più felice in cui stare e provare a lavorare bene“. Sarà il direttore di una delle compagini più rodate dell’intero panorama campano, da quattro anni ai vertici del massimo campionato regionale. «La scelta di dimettermi dal San Tommaso è stata valutata nel tempo. La scorsa stagione è ... Leggi su anteprima24

«Ci divertiremo». Per chi ama il calcio e lo vive con passione e professionalità, questa affermazione è l’unica che può tenere a battesimo una nuova avventura. È il caso di Annino Cucciniello, nuovo D ...

