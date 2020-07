VIDEO - Mourinho mantiene la promessa: infrange il protocollo e abbraccia Ancelotti (Di lunedì 6 luglio 2020) Lo aveva promesso e ha mantenuto la parola data. José Mourinho non ha mai nascosto la sua stima per Carlo Ancelotti, nonostante siano da tanti anni avversari sul campo. Leggi su tuttonapoli

José Mourinho mantiene la parola data e prima del fischio di inizio tra Tottenham e Everton si è avvicinato alla panchina degli ospiti per abbracciare Carlo Ancelotti, infrangendo le regole del protoc ...Tottenham Everton, in diretta dallo stadio degli Spurs a Londra, è il posticipo che alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 6 luglio 2020, costituirà un Monday Night di lusso per la Premier League ingle ...