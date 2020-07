Vacanze in Svezia, niente voli diretti dall’Italia (Di lunedì 6 luglio 2020) La Svezia è il Paese che più preoccupa in Europa. Frontiere chiuse, tranne che in Italia, Francia, Croazia e Spagna Prima della pandemia quasi per ogni cosa se c’era un Paese da prendere ad esempio quello era la Svezia. Paese leader della Scandinavia, faro dei diritti civili e delle innovazioni in tutti i campi. Ma … L'articolo Vacanze in Svezia, niente voli diretti dall’Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

«La Svezia prova un nuovo status: quello di nazione-paria». Il titolo del New York Times può sembrare esagerato, ma condensa bene un sentimento nazionale: quello degli svedesi, nazione spesso consider ...

Finalmente si può tornare a Londra. Il governo di Boris Johnson ha infatti annunciato dal prossimo 10 luglio la revoca dell’obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero. Dall’inizio di giugno ment ...

