Sarri | “L’unico con cui litigo è Gonzalo Deve essere trattato cosi per tirare fuori il meglio di sé”

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la partita di domani della Juventus contro il Milan. "Non dovrebbero creare nessun tipo di rilassamento i risultati di Lazio e Inter. E' facilissimo in questo momento sbagliare una partita e può capitare a chiunque. Nessuna delle squadre è in grandissima condizione fisica e l'aspetto mentale, giocando ogni 3 giorni diventa delicato e risultati non scontati possono venire fuori. Sarà un mese durissimo". Sulle scelte di formazione e gli indisponibili. "Le soluzioni più ovvie sarebbero Higuain davanti e Rugani in difesa. Tutti parlano della nostra rosa larghissima ma nell'ultima gara i convocati erano 21 di cui 3 portieri e 4 dalla primavera. Kedhira e Alex Sandro hanno fatto una bella fetta di allenamento insieme agli altri ma non sono ancora in condizione di poter giocare

