Salvini dice che Conte è il recordman di annunci e promesse (Di lunedì 6 luglio 2020) Questa volta la critica sembra arrivare dal giusto pulpito. Il leader della Lega, ospite di TgCom24, ha attaccato nuovamente il Presidente del Consiglio, definendolo ‘recordman di annunci e promesse’. Nel suo mirino ci sono le varie esternazioni del capo del governo in questo periodo di crisi. Dichiarazioni che non hanno prodotto risultati sul campo. Insomma, questa puntata del Salvini contro Conte è sostenuta da basi solide e da chi ha fatto dell’annuncite un proprio mantra. Come per le famose accise sulla benzina. LEGGI ANCHE > Salvini: «Ritenete giusto rischiare la galera per difendere il concetto di famiglia?». E la folla risponde: «Sì» «Basta annunci, basta promessa, basta chiacchiere, sono 4 mesi che fanno solo annunci, qualcuno ha visto una tassa in meno? Qualcuno ha visto una riforma? Conte è ... Leggi su giornalettismo

