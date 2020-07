Presto Google Chrome sarà meno esoso di risorse e più parco nei consumi (Di lunedì 6 luglio 2020) La versione 86 di Google Chrome attualmente in fase sperimentale sarebbe caratterizzata da una feature in grado di garantire il 28% di risparmio della batteria L'articolo Presto Google Chrome sarà meno esoso di risorse e più parco nei consumi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Presto Google

Zazoom Blog

Per consentire a tutti i dipendenti di un’impresa, non solo a quelli specializzati nella scrittura di query complesse, di sfruttare la potenza dei dati per prendere decisioni informate in modo rapido ...Cosa hanno in comune Apple, Google, IBM e il Parlamento Ue? Nulla, ovviamente! Se non fosse che in questi ultimi dieci giorni abbiamo raccolto una serie di news e approfondimenti che ci possono far ri ...