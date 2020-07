Poliziotto ucciso da due rom: uno libero, l'altro assolto. Lega: "Non è giustizia" (Di lunedì 6 luglio 2020) assolto per "non aver commesso il fatto". Si è chiuso così il processo in Corte d'Assise a Milano per Milos Stizanin, serbo di 26 anni che era in auto con Remi Nikolic, il giovane rom all'epoca minorenne che alla guida di un suv travolse e uccise l'agente di Polizia locale Niccolò Savarino impegnato in un controllo di routine a Milano, il 12 gennaio 2012. Il 26enne, difeso dai Legali David Russo e Lorenzo Castiglioni, è tornato libero. "è uno schifo, non è giustizia, chi ha pagato per mio fratello?", è il commento amareggiato di Carmelo Savarino, fratello dell'agente ucciso. "Questa non è giustizia, questa non è legge. Purtroppo devo fare mie le parole pronunciate oggi da Carmelo Savarino, dal fratello del povero Giovanni Savarino, il vigile urbano milanese travolto durante un controllo e trascinato ... Leggi su liberoquotidiano

shinyboyi : @oi_cattelan @loulittlebean Quello che ho scritto è che, a quanto io sappia, non c'è nessun indizio del fatto che i… - AhiMaria1 : RT @info25068942: @rrico_e @mrzchm @VotersItalia Lui era un poco di buono e per questo non andava ucciso. Fine ! Il poliziotto deve avere u… - info25068942 : @rrico_e @mrzchm @VotersItalia Lui era un poco di buono e per questo non andava ucciso. Fine ! Il poliziotto deve a… - Today_it : Furto in casa dell'agente ucciso mentre inseguiva i ladri. La moglie: 'Ci hanno portato via anche i ricordi' - GliStessiChe : RT @OttavoG: @Agenzia_Ansa @DaniOrgoglioGob E ci mancherebbe altro. Tutti quelli che si inginocchiano sono gli stessi che hanno spacciato i… -