Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità a 57 o 61 anni di età e contributi figurativi (Di lunedì 6 luglio 2020) La Pensione di vecchiaia anticipata è destinata ai soggetti invalidi con una percentuale non inferiore all’80% che prestano servizio presso aziende del settore privato. La Pensione di vecchiaia anticipata, denominata anche Pensione di invalidità, fa parte delle Pensione news e prevede determinati requisiti che devono essere valutati da una commissione medico legale, la quale anche in presenza di un’invalidità già accertata può esprimere un giudizio negativo. Analizziamo i requisiti richiesti rispondendo alla domanda di un lettore. Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità Una lettrice ci ha posto la seguente domanda: “Buonasera, sono un’invalida all 80% lavoratrice dipendente privata da 19 anni. Tra breve verrò licenziata e andrò in Naspi. I due anni di contributi figurativi che percepirò ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità a 57 o 61 anni di età e contributi figurativi… - nonnamiky55 : @gualtierieurope volevo far notare che per i pensionati inps come sempre non viene previsto nessun aiuto! Mio marit… - Teleconsulspa : Personale viaggiante: requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia - Pensioniamoci : RT @marco_merighi: @MarcoCantamessa @nuccia20 Elevare l'età della pensione di vecchiaia a 67 anni non è aiutare i giovani , ma ostacolare u… - mangela46 : RT @laperlaneranera: Il raddoppio delle pensioni di invalidità? Promesse che hanno i capelli bianchi, In attesa hanno maturato 30 anni di c… -