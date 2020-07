Omaggi a Ennio Morricone, la programmazione Rai e Mediaset (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, gli Omaggi e i cambiamenti nel palinsesto delle reti Rai e Mediaset di lunedì 6 e martedì 7 luglio 2020. programmazione. La notizia con cui si è aperto questo lunedì ha sorpreso un po’ tutti, Ennio Morricone è morto nella notte di lunedì 6 luglio. La notizia arriva qualche giorno dopo un incidente che gli aveva provocato la fattura del femore, una condizione che i suoi novantuno anni non gli hanno permesso di superare. Ennio Morricone era un grande compositore che si è occupato delle colonne sonore di numerosi film che hanno fatto la storia del cinema, per questo motivo Rai e Mediaset stanno già annunciando delle variazioni dei palinsesti per Omaggiarlo. La situazione è ancora in evoluzione, quindi aggiorneremo l’articolo quando verranno comunicati nuovi Omaggi. Per i programmi in onda stasera, ... Leggi su dituttounpop

latiffa_ : Ennio Morricone R.I.P. Gli omaggi dei mortali a cui hai deliziato con la tua enorme e travolgente opera ?????? - Asia_Ifeelyou : La scena dei baci in Nuovo cinema Paradiso è una delle mie scene preferite di sempre, nonché uno degli omaggi al c… - bobperra : @CucchiRiccardo È come se fosse morto Donizetti o Puccini. Spero che il nostro Paese si renda conto dello spessore… -