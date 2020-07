Ogni maledetto lunedì – Sì, va bene, Buffon e Messi battono record. Ma il sogno resta vedere Ronaldo giocare col Super Santos (Di lunedì 6 luglio 2020) La scorsa settimana si è aperta con una notizia che potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio. No, Kevin Constant non tornerà a giocare a calcio, il suo ritiro lo scorso gennaio sarà per sempre una delle pagine nere di questo sport. Stiamo parlando del nuovo pallone della Serie A, il Nike Flight, che sarà come mai visto prima d’ora: aerodinamico e con diverse incanalature che faranno risultare il prodotto più stabile ed efficiente. Sì sì, brava Nike, ma il pallone perfetto esiste già e si chiama Super Santos. Il sogno di vedere Cristiano Ronaldo saltare per andare a colpire di testa quella sfera arancione fatta di gomma e risentimento resterà per sempre vivo nei nostri cuori. Lunedì è stato il giorno della promozione del benevento di Pippo Inzaghi, riuscito nella impresa di ritornare in Serie A senza ... Leggi su ilfattoquotidiano

Della notizia del Benevento in massima serie sarà sicuramente contento il Milan: ogni riferimento a gol del portiere al 95esimo è puramente casuale. Martedì è arrivata l’ufficialità del trasferimento ...

