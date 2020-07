“Neanche un orgasmo”. L’ex gieffino distrutto in tv. L’ex fidanzata spiattella tutto in diretta (Di lunedì 6 luglio 2020) “Sono molto tradizionale. È passionale e molto tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all’orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva, per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui”. Boom! La frecciatina all’ex concorrente del Grande Fratello arriva proprio dall’ex ragazza durante l’intervista nel salotto della trasmissione televisiva Sábado Deluxe. Tra i due sono volati stracci. Stiamo parlando di Gianmarco Onestini, fratello del più famoso Luca ed ex concorrente del GF e Adara Molinero. I due hanno partecipato all’edizione del Grande Fratello spagnolo e si sono innamorati, ma la storia è finita malissimo, con una serie di accuse e liti al veleno tra social e televisione.



Nel corso di una puntata ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Neanche orgasmo”