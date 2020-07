MORRICONE: LE COLONNE SONORE INDIMENTICABILI (Di lunedì 6 luglio 2020) Oltre 500 COLONNE SONORE, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d'Oro hanno certificato la straordinaria carriera di Ennio MORRICONE, morto a Roma a 91 anni. «Sono passati cinquanta, quasi 60 anni, da quando ho iniziato a lavorare con Sergio Leone e nei western del passato. Le mie idee musicali sono cambiate. Ho voluto fare qualcosa di completamente diverso da quello che ho fatto prima, non solo con Leone, ma anche con Corbucci e con tutti i registi western con cui ho collaborato. Non è neanche paragonabile». Così MORRICONE si è espresso sulla colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino, che gli è valsa l'agognato Oscar come Migliore Colonna Sonora. The Hateful Eight è la prima colonna sonora originale realizzata per un film di Quentin Tarantino. ... Leggi su panorama

MORRICONE COLONNE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : MORRICONE COLONNE